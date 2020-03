Accueil Envoyer Partager sur facebook Coronavirus: trois nouveaux pays africains touchés, l'Europe en alerte «élevée» Rédigé par La rédaction de leral.net le 3 Mars 2020 à 07:47 L'épidémie de coronavirus continue à se propager, notamment en Italie, où plus de 300 nouveaux cas ont été recensés. En Afrique, le Sénégal et la Tunisie rejoignent la liste des pays touchés.

Neuf fois plus de nouveaux cas dans le monde qu'en Chine en 24h



« Au cours des dernières 24 heures, il y a eu près de neuf fois plus de cas de Covid-19 signalés en dehors de la Chine qu'en Chine », a déclaré lors d'une conférence de presse, le directeur de l'Organisation mondiale de la santé Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Selon un bilan établi par l'Agence France-Presse, le nombre de nouveaux casde coronavirus dans le monde s'élevait à 17h à 90 160, dont 3 079 décès, dans 73 pays et territoires. Quelque 1 906 nouvelles contaminations et 83 nouveaux décès ont été recensés depuis le décompte d'hier à la même heure.



Le Sénégal et la Tunisie touchés à leur tour ?



La Tunisie a enregistré ce lundi un premier cas de coronavirus. La personne infectée est un quadragénaire tunisien arrivé par la mer d'Italie le 27 février, a précisé le ministre de la Santé Abdellatif Mekki. Cet homme qui vit et travaille en Italie, a développé deux jours après son arrivée, des symptômes qui l’ont poussé à contacter les services d’urgences. Les tests en laboratoire ont alors confirmé que sa forte fièvre était due au nouveau coronavirus. Sa famille et les 250 passagers qui ont effectué la traversée sur le même bateau, vont être soumis à des tests de dépistage.



Le Sénégal a également annoncé ce lundi son premier cas de nouveau coronavirus. Il s'agit d'un Français, marié et père de deux enfants, qui réside avec sa famille à Dakar depuis plus de deux ans. Ils avaient séjourné dans l'Hexagone du 13 au 25 février, à Nîmes et dans une station de ski de Rhônes-Alpes, avant de revenir au Sénégal. « Le vendredi 28 février, la cellule d’alerte du ministère de la Santé a été contactée par une structure médicale privée au sujet d’un patient de nationalité française, reçu en consultation et présentant une fièvre de 39°C, des maux de gorge et des maux de tête », a indiqué le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr.



Il a été placé en quarantaine au service de maladies infectieuses de l'hôpital de Fann, à Dakar. « À ce jour, l'état du patient ne suscite aucune inquiétude majeure », a précisé Abdoulaye Diouf Sarr, précisant que « le dispositif de surveillance et de riposte au Covid-19 est renforcé et tous les moyens sont mis en œuvre pour circonscrire la maladie ».



Les autorités procèdent désormais à l’identification des personnes avec qui il aurait pu être en contact. « A partir du moment où nous savons que le cas a pris un avion, nous allons repasser sur ses pas et nous allons travailler avec la compagnie aérienne, pour voir quels étaient les contacts au niveau de l’avion et au sol », a expliqué le docteur Lucile Imboua, représentante de l’OMS au Sénégal.



Si les autorités n’ont pas confirmé le nom de la compagnie aérienne empruntée par le patient contaminé, une source ministérielle confie qu’il s’agit de la compagnie nationale Air Sénégal. Ses représentants étaient lundi 2 mars dans la soirée en réunion de travail avec l’institut Pasteur de Dakar, pour définir les mesures à mettre en place. Le Sénégal devient le cinquième pays africain touché, après l'Égypte, l'Algérie, le Nigéria et la Tunisie.



Ailleurs dans le monde, l'Indonésie, l'Arabie saoudite ou encore le Portugal sont aussi venues allonger la liste des pays touchés par le virus. En Indonésie, il s'agit de deux femmes, une mère de 64 ans et sa fille, hospitalisées à Jakarta. L'absence de cas de contamination dans cet archipel d'Asie du Sud-Est de 260 millions d'habitants ayant de nombreux contacts avec la Chine, avait été en effet pointé du doigt comme étant hautement improbable. Concernant l'Arabie saoudite, c'est un homme testé positif après son retour d'Iran. Il est actuellement « isolé à l'hôpital » et avait fait escale à Bahreïn, a indiqué le ministère de la Santé dans un communiqué.



Au Portugal, deux premiers cas ont été signalés ce lundi : un homme de 60 ans ayant voyagé dans le nord de l'Italie et hospitalisé à Porto, et un homme de 33 ans, également hospitalisé à Porto où il se trouve dans un « état stable ». La contamination de ce deuxième patient serait lié à un voyage dans la région de Valence, dans l'est de l'Espagne, où des cas ont été recensés.



Les autorités russes ont également fait état d'un premier cas à Moscou, jusqu'alors épargnée. Les cas recensés sur le territoire concernaient deux Chinois, depuis déclarés guéris, et trois Russes contaminés sur le paquebot Diamond Princess et rapatriés dans leur pays.



Niveau d'alerte « élevé » en Europe ?



Le virus continue de se propager également sur le territoire européen. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a relevé son niveau d'alerte qui passe de « modéré » à « élevé ». En Italie, la barre des 50 morts est franchie. Cinquante-deux personnes contaminées par le nouveau coronavirus sont décédées, soit 18 de plus que dimanche. Il s'agissait à chaque fois de personnes âgées ou déjà atteintes de pathologies graves, a précisé le chef de la Protection civile Angelo Borrelli. Le nombre de cas s'élève maintenant à 2 036, contre 1 694 hier à la même heure.



En France, le nombre de morts est désormais passé à trois après le décès d'une femme de 89 ans dans l'Oise. Soixante-et-un nouveaux cas ont été rapportés, portant le total à 191 depuis son apparition sur le territoire français. Le Salon mondial du Tourisme de Paris, qui devait se tenir du 12 au 15 mars, a été annulé. Le Musée du Louvre est resté fermé ce lundi pour la deuxième journée consécutive après que ses salariés ont décidé d'exercer leur droit de retrait.



Stockholm, de son côté, demande la suspension des vols entre l'Iran et la Suède. Quatorze cas de contamination ont en effet été confirmés sur le territoire suédois, parmi lesquels six s'étaient rendus en Iran.



Paris, Londres et Berlin proposent leur aide à l'Iran



Dans un communiqué commun de leurs ministères des Affaires étrangères, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni annoncent qu'ils vont fournir un « soutien matériel et financier » à l'Iran. Le pays est le troisième le plus touché après la Chine et la Corée du Sud, avec au moins 66 morts et 1 500 personnes contaminées. Londres, Paris et Berlin devaient envoyer en avion dès ce lundi de « l'équipement pour des tests de dépistage » ainsi que des « combinaisons de protection et des gants ». Ils se sont « également engagés à fournir via l'OMS et les autres agences de l'ONU » une aide de près de cinq millions d'euros.



Téhéran a en revanche rejeté l'aide des États-Unis. « Si nous pouvons aider les Iraniens sur ce dossier, nous sommes assurément prêts à le faire », avait affirmé samedi le président américain Donald Trump. « La seule chose qu'ils doivent faire est de le demander ». « Nous nous méfions des intentions des Américains et ne comptons pas sur ces aides », a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Abbas Moussavi, cité par l'agence officielle Irna.













RFI

