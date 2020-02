Accueil Envoyer Partager sur facebook Coronavirus : un total de 1380 morts en Chine, dont six personnels soignants Rédigé par La rédaction de leral.net le 14 Février 2020 à 09:21 La Commission nationale de la santé, qui fait office de ministère, a annoncé ce vendredi 121 nouveaux décès de personnes atteintes de pneumonie virale Covid-19 durant les dernières 24 heures.

Alors que jeudi, un bond des décès avait été enregistré en une seule journée en Chine, les autorités chinoises annoncent ce vendredi avoir révisé à la baisse son bilan de l'épidémie de coronavirus, désormais de 1 380 morts.

Des doublons dans les statistiques

La Commission nationale de la santé, qui fait office de ministère, annonce 121 nouveaux décès de personnes atteintes de pneumonie virale Covid-19 durant les dernières 24 heures.

Dans le même temps, elle indique avoir retranché du total national 108 morts préalablement recensés dans la province du Hubei (centre), l'épicentre de l'épidémie.

Elle justifie cette révision par des « doublons dans les statistiques », constatés après une « vérification » dont elle ne précise pas la nature. Sans cette rectification, le bilan national aurait approché vendredi les 1 500 décès.

Le nombre total de cas d'infection en Chine continentale (hors Hongkong et Macao), qui a lui aussi été révisé en raison de « doublons », s'établit par ailleurs à 63 851.

Par ailleurs, le ministère indique que parmi le personnel soignant, six personnes comptent parmi les victimes, et 1716 ont été contaminées.

4 à 5 milliards de dollars de pertes pour les compagnies aériennes

L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) indique que l'épidémie a entraîné une « réduction potentielle de 4 à 5 milliards de dollars » de revenus pour les compagnies aériennes du monde entier.

Leparisien.fr

