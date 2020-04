Coronavirus : une nouvelle découverte inquiétante pour les moins de 40 ans

Médecins et scientifiques n'ont de cesse d'en découvrir davantage sur le Covid-19. Chaque jour, de nouveaux symptômes ou des propriétés jusqu'ici inconnues font l'objet d'études poussées et de constats. Le dernier en date, relayé par CNN aux États-Unis, nous vient de médecins new-yorkais qui devraient publier leurs découvertes dans le New England Journal of Medicine. Sous l'égide de Thomas Oxley, neurochirurgien à l'hôpital Munt Sinai, des docteurs affirment que le nouveau coronavirus qui sévit durement pourrait être responsable d'une hausse des accidents vasculaires cérébraux (AVC) chez les jeunes adules âgés de 30 à 40 ans. Pis, cela concernerait principalement les patients atteints de symptômes moyens voire asymptomatiques, ce qui serait donc d'autant plus pernicieux. Leur étude repose sur l'analyse précise de cinq patients reçus récemment dans leurs services, et une accélération étrange du nombre de cas d'AVC ces deux dernières semaines. "Le virus semble provoquer une augmentation de la coagulation dans les grandes artères, entraînant un AVC grave (...) Notre rapport montre une augmentation de sept fois l'incidence des AVC soudains chez les jeunes patients", explique, alarmiste, le Dr Oxley.



La prise en charge d'un AVC doit être très rapide

L'équipe new-yorkaise précise que ces cas de patients jeunes sont souvent la conséquence de prises en charge tardive, la priorité étant donné aux personnes infectées présentant des symptômes graves, comme les difficultés respiratoires. Il est noté que les jeunes adultes sont normalement rarement concernés par les AVC graves. Quand ceux-ci surviennent, un traitement rapide est vital sans quoi les dommages aux cerveaux sont irrémédiables. Le docteur Oxley rappelle que "le plus efficace pour les accidents vasculaires cérébraux de grande taille est la récupération du caillot, mais cela doit être effectué dans les 6 heures, et parfois dans les 24 heures". Et de donner, enfin, quelques manifestations types qui permettent d'annoncer un accident vasculaire cérébral : paralysie faciale soudaine, faiblesse ou engourdissement d'un membre et trouble de la parole. Si cela vous arrive, vous devez contacter le 15 immédiatement.



