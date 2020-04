Coronavirus : une nouvelle maladie chez des enfants, peut-être liée au Covid-19, inquiète les scientifiques Cette maladie apparue récemment et observée notamment en région parisienne, ressemble à la maladie de Kawasaki, un syndrome vasculaire affectant les jeunes enfants et dont la cause reste indéterminée

a sonnette d'alarme est tirée. Les autorités sanitaires britanniques sont sur la piste d'un lien entre la pandémie de coronavirus qui frappe actuellement le monde et un nouveau syndrome qui touche exclusivement des enfants, rapporte le ministre de la Santé Matt Hancock. Cette maladie grave, dont plusieurs cas ont déjà été recensés en France ressemble à la maladie de Kawasaki, un syndrome vasculaire affectant les jeunes enfants et dont la cause reste à ce jour indéterminée. Plusieurs enfants sont actuellement en soins intensifs avec ces symptômes.

Une alerte épidémiologique lancée au Royaume-Uni Le 26 avril, la société britannique de soins intensifs pédiatriques (PICS) a relayé sur Twitter une alerte du service public de santé anglais, NHS England, concernant une augmentation du nombre de cas d'enfants gravement malades, certains atteints du Covid-19, d'autres non. Une douzaine de jeunes patients présentant un état inflammatoire multisystémique dont des douleurs abdominales, des troubles gastro-intestinaux et une inflammation cardiaque, nécessitent aujourd'hui des soins intensifs.

Rising no of cases presenting to #PedsICU with multi-system hyperinflammatory state, overlapping features of toxic shock syndrome & atypical Kawasaki disease, bloods consistent with severe #COVID19 - seen in both #SARSCoV2 PCR +ve AND -ve



"Il s’agit d’une maladie très rare, mais je pense qu’il est tout à fait plausible que cela soit dû à ce virus, du moins dans certains cas" avait déclaré lundi le chef des services sanitaires, Chris Whitty, lors de la conférence de presse quotidienne du gouvernement sur le coronavirus. Des patients franciliens Une alerte similaire a été émise en France lundi soir. L'objectif : savoir si les symptômes sont liés au Covid-19, estimer la fréquence (combien d'enfants atteints vont faire ces complications ?) et reconnaître les jeunes patients à risque.

En Ile-de-France, une vingtaine d’enfants "ont des syndromes de ce type", affirme la Dépêche du Midi ce mercredi 29 avril. "Ce sont des enfants qui ont entre 2 et 10 ans, qui n’ont pas d’antécédent notable, et pas de maladie chronique", précise dans ce quotidien le docteur Isabelle Kone Paut, professeure de rhumatologie pédiatrique à l’hôpital Kremlin-Bicêtre à Paris.

"Depuis un mois, on reçoit régulièrement des appels de réanimateurs pour des enfants qui présentent un tableau de myocardite sévère et qui ont en plus des signes de la maladie de Kawasaki, certains d’entre eux ont été testés positifs au Covid-19", poursuit cette spécialiste. Un lien direct avec le Covid-19 ? Dans ces deux syndromes, on remarque un "orage cytokinique", c'est à dire que le système immunitaire réagit trop fort et créé des dégâts. La même "tempête immunitaire" que l'on retrouve dans les cas graves du Covid-19. Les médecins la suspectent donc de créer des insuffisances respiratoires sévères pouvant conduire au décès du malade.

"C’est une nouvelle maladie qui, selon nous, peut être causée par le coronavirus", a déclaré Matt Hancock à la radio LBC. "Nous ne sommes pas sûrs à 100 % parce que certaines des personnes qui l’ont contractée n’ont pas été testées positives (au coronavirus). Nous faisons donc actuellement beaucoup de recherche. Mais c’est quelque chose qui nous préoccupe", a-t-il ajouté. Le ministre a indiqué qu’il y avait "un petit nombre de cas". "Rien ne permet d’établir aujourd’hui un lien entre la maladie de Kawasaki et le Covid-19 mais nous constatons que des enfants testés positifs au Covid-19 développent des symptômes qui correspondent à ceux de la maladie de Kawasaki comme une tension instable et une myocardite pour les formes graves", tempère Alexandre Belot, chercheur à l’Inserm. Olivier Véran prend l'affaire très au sérieux Face à l'ampleur grandissante du problème, le ministre de la Santé a assuré mercredi sur franceinfo prendre "très au sérieux" l’apparition en France de cas d’enfants touchés par une maladie inflammatoire grave, soulignant qu’il n’y avait pas encore assez d’éléments pour faire un lien avec le nouveau coronavirus.



