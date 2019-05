Corps sans vie découvert à Ouakam: Les premiers éléments de l'enquête

Vingt et quatre après cette découverte macabre,un autre fait a défrayé la chronique, cette fois-ci à Dakar particulièrement dans une terrasse en construction du marché de Ouakam. Le corps sans vie d'une femme,découvert sur les lieux, a donné lieu à plusieurs supputations. Des informations laissent croire que la victime qui serait nue et aurait été abusée. Selon les informations de Libération, les premiers éléments de l'enquête attestent seulement que la victime, qui aurait une trentaine d'années, est morte depuis au moins 3 jours.



A preuve le cadavre était dans un état de putréfaction très avancé tel que les sapeurs ont eu tout le mal du monde à le déplacer : chaque fois qu'ils saisissaient une partie du corps pour le soulever, elle se détachait. «La victime n’était pas nue, de même qu'on ne peut pas dire pour le moment comment elle est morte», confient des sources qui renseignent que la chair avait commencé à «fondre» sur les os. D'ailleurs, c’est à l'aide d'une pelle que les pompiers ont pu «ramasser» le corps.Nos interlocuteurs affirment toutefois que la conviction des gendarmes est que la défunte n'est pas originaire de Ouakam puisque personne dans cette zone n'a réclamé le corps ou signalé une disparition inquiétante ces derniers jours. La défunte serait-elle une malade mentale décédée naturellement ? Une personne tuée et jetée sur les lieux ? L'en- quête qui vient de débuter permettra d'en savoir plus.



Libération

