Corruption en RDC : Tshsikedi imprime sa marque sur la haute magistrature

“Nul doute qu’une nouvelle ère pointe à l’horizon dans la gestion de l’appareil judiciaire pour une meilleure justice, équitable pour tous”, a proclamé la présidence de la République dans un communiqué.



Ces nominations ont suscité beaucoup d’espoirs chez les défenseurs des droits humains qui accusent la justice d‘être corrompue, lente et de se prononcer à la tête du client.



L’Association congolaise pour l’accès à la justice (Acaj) attend une “lutte concrète et rapide contre, notamment, la corruption et les crimes graves”.



La RDC occupe la 168e place sur 180 pays dans l’indice de perception de la corruption établi par l’ONG Transparency international, dans un rapport rendu public fin janvier.





L’envoyé spécial des Etats-Unis pour les Grands lacs, Peter Pham, avait insisté sur le fait que Washington était prêt à aider la RDC à lutter contre la corruption et l’impunité, en rencontrant tour à tour le président Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila la semaine dernière à Kinshasa.