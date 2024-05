Corruption et Exploitation de Silex au Sénégal : Un Appel à la Transparence

Monsieur Ngagne Demba Touré, Monsieur Diomaye Faye, Monsieur Ousmane Sonko,



Il est impératif que nous nous attaquions aux pratiques de corruption qui gangrènent le secteur de l'exploitation des silex au Sénégal. Les accusations portées contre les exploitants et vendeurs de silex sont graves et nécessitent une attention immédiate.



Depuis plusieurs années, ces acteurs sont soupçonnés de ne pas verser les redevances dues à l'ICS et à l'État, privant ainsi notre pays de revenus essentiels pour son développement. Pire encore, ils seraient impliqués dans des pratiques de corruption, versant des pots-de-vin à certains agents du ministère des Mines pour échapper à leurs obligations fiscales et réglementaires.



Ayoba Faye, un résident de Mboro, a été invité à mener une enquête approfondie sur ces allégations. Il est crucial que cette enquête soit menée avec rigueur et transparence. Les résultats doivent être rendus publics afin de restaurer la confiance du public dans nos institutions et de garantir que les richesses naturelles de notre pays bénéficient véritablement à nos communautés.



Monsieur Touré, Monsieur Faye, Monsieur Sonko, en tant que leaders influents et défenseurs de la justice sociale, votre soutien est indispensable pour faire avancer cette enquête et mettre fin à ces pratiques corrompues. Ensemble, nous pouvons instaurer une nouvelle ère de transparence et d'équité dans l'exploitation des ressources naturelles du Sénégal.



Le moment est venu d'agir. Mobilisons-nous pour que la justice prévale et que les bénéfices tirés de l'exploitation des silex profitent effectivement à tous les Sénégalais.



Respectueusement.