Corruption et droits humains: Amnesty international lance son nouveau rapport Rédigé par leral.net le Mardi 11 Juillet 2023 à 13:45 | | 0 commentaire(s)| À l'occasion de la Journée Africaine de la Lutte Anti-corruption, Amnesty International a lancé son dernier rapport sur la corruption et les droits humains dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le rapport présente 31 cas de répressions à l'encontre des défenseurs des droits humains luttant contre corruption. Selon la directrice régionale d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre le mal persiste toujours. Plusieurs recommandations ont été formulées pour lutter contre cette répression à l'encontre des défenseurs des droits humains.





Accueil Envoyer à un ami Partager