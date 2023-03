Côte-D’ivoire, pour «diffamation publique» : Blé Goudé porte plainte contre un ancien conseiller de Soro Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Mars 2023 à 11:18 | | 0 commentaire(s)| Le Président du Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (Cojep), Charles Blé Goudé, a déposé une plainte à Paris contre un ancien conseiller de Guillaume Soro (ex- Président de l’Assemblée nationale ivoirienne) et une militante pro-Gbagbo.

«L’équipe de défense de monsieur Charles Blé Goudé porte à la connaissance de l’opinion nationale et internationale qu’en date du 15 janvier 2021, une plainte avec constitution de partie civile a été déposée et jugée recevable par le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris contre monsieur Franklin Nyamsy et Zaté Arlette pour dénonciation calomnieuse et diffamation publique», rapporte un communiqué transmis le jeudi 16 mars 2023 à Abidjan.net.



Selon Maître Serge Ouraga qui a signé ce communiqué au nom de la défense de M. Blé Goudé, cette action en justice donne ainsi aux mis en cause l’opportunité de déposer devant la justice les éléments matériels qui attestent des accusations que ces derniers portent contre monsieur Charles Blé Goudé de façon récurrente dans leurs déclarations publiques.



«Les avocats de monsieur Charles Blé Goudé, tant en Côte d’Ivoire qu’en Europe, ne sauraient tolérer aucune atteinte à sa réputation, à son honneur et à son image ainsi rétablis de haute lutte», a prévenu Maître Ouraga. En sa qualité d’homme politique, estime la défense de M. Blé, ses idées et ses actions politiques peuvent faire l’objet de critiques.



Cependant, la défense de monsieur Charles Blé Goudé a dit, avec fermeté, qu’elle ne fera l’économie d’aucune procédure judiciaire à l’encontre de toute personne qui tiendra des propos attentatoires à sa probité et s’adonnera à tous autres actes tombant sous le coup de la loi.

Abidjan.net



