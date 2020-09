Côte d’Ivoire : Adjoumani traite Guillaume Soro de « petit bandit » Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Septembre 2020 à 22:16 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS-Suite à la récente sortie de Guillaume Soro, Kobenan Kouassi Adjoumani a apporté la réplique à l'ancien président de l'Assemblée nationale. Le porte-parole du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le parti au pouvoir, n'est pas allé de main morte. C'était le vendredi 18 septembre 2020 au cours d'une cérémonie de soutien de femmes Atchans à Alassane Ouattara au Palais de la culture. « Maintenant, vous voulez allez aux élections. Le Conseil (constitutionnel) a parlé. Il a retenu quatre candidatures. Mais il y a un petit bandit là qui est quelque part, qui donne des ordres à Abidjan et qui dit attendez, ne soyez pas candidats, parce que j'arrive. Mais il va arriver comment ? Si tu es garçon, il faut venir. C'est ici que ça se passe », a lancé Adjoumani.



Source : Source : https://xalimasn.com/cote-divoire-adjoumani-traite...

