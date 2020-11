Côte d'Ivoire/Déchets toxiques: Adama Bictogo visé par une plainte des victimes du Probo Koala Adama Bictogo, proche du président Alassane Ouattara, est la cible d’une plainte de victimes du Probo Koala, le navire qui avait illégalement déversé des produits toxiques dans la périphérie d’Abidjan en 2006. L’ex-ministre avait joué les bons office pour le compte des victimes, dont certaines l’accusent de détournement de fonds, selon Jeune Afrique.

Rebondissement dans l’affaire des déchets toxiques en Côte d’Ivoire. Après plusieurs années de tractations, des victimes réunies au sein du Réseau national pour la défense des droits des victimes des déchets toxiques de Côte d’Ivoire (RENADVIDET-CI) ont porté plainte contre l’ex-ministre Adama Bictogo, qu’ils accusent de détournement de fonds. Les proches de ce cadre du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, mouvance présidentielle) dénoncent une « action à visée politique », alors qu’un nouveau gouvernement est attendu dans les prochains jours.





Jeudi 21 février, le RENADVIDET-CI, qui revendique parler au nom de plus de 842 victimes, a introduit une « action en restitution d’indu et en dommages et intérêts » à l’ encontre d’Adama Bictogo. Une audience doit se tenir le 4 avril prochain, au tribunal de première instance du Plateau.



Déversements toxiques et « bons offices »



Au cœur du contentieux, l’affaire « Probo Koala », du nom du navire qui avait déversé 500 m3 de déchets toxiques et nauséabonds dans plusieurs endroits de la périphérie d’Abidjan – sulfure d’hydrogène, d’organochloré et d’autres substances toxiques venus d’Europe. Le déversement toxique avait provoqué au moins 17 décès et des milliers d’intoxications.



En février 2007, un premier accord avait été trouvé avec la société hollando-suisse Trafigura, ayant affrété le Probo Koala, portant sur le versement de 100 milliards FCFA (152,67 millions d’euros). Deux ans plus tard, en septembre 2009, un second accord avait été passé entre le gouvernement ivoirien et la société hollando-suisse, portant cette fois sur un montant de 22,5 milliards de francs CFA, en échange de l’abandon des poursuites par l’État.

