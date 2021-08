Côte d’Ivoire: Drogba démissionne de l’association des footballeurs Rédigé par leral.net le Mardi 10 Août 2021 à 18:49 | | 0 commentaire(s)|

L'ancien buteur vedette des Éléphants Didier Drogba, candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF), a officiellement démissionné de son poste de vice-président de l'Association des footballeurs ivoiriens (AFI), critiquant « l'inaction » de cette instance censée défendre l'intérêt des footballeurs du pays. « Je viens par la présente vous annoncer que j'ai pris la décision de démissionner de mon poste de vice-président de l'Association des footballeurs ivoiriens (AFI) et par la même occasion de son comité directeur », a écrit l'ancien international dans une lettre ouverte à la presse. Pour lui, l'AFI, « censée pourtant les représenter et défendre leurs droits et leurs intérêts, est à l'arrêt, ne répondant pas aux besoins et aux attentes » des footballeurs ivoiriens. L'AFI est dirigée par un autre ancien international, Cyril Domoraud, qui soutient la candidature d'Idriss Diallo, l'un des deux adversaires de Drogba à la présidence de la FIF. Drogba accuse Domoraud d'avoir « signé divers pactes et conventions (…) sans en avoir informé les adhérents et certains membres du Comité ». L'ancien capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire vise la présidence de la FIF, dont les élections sont prévues en novembre. La FIF a été mise sous tutelle en décembre 2020 par la Fifa, qui a installé un « Comité de normalisation » pour tenter de régler une crise concernant sa présidence. Ce Comité de normalisation du football ivoirien vise à choisir un président de la FIF sur le modèle de la Confédération africaine de football (CAF), dont le président est élu par ceux des 54 fédérations qui la composent, chaque fédération disposant d'une voix. Le 14 janvier, la sénatrice Mariam Dao Gabala, néophyte dans le monde du football, a été choisie par la Fifa pour présider le Comité de normalisation. Ce dernier a pris ses fonctions le 21 janvier. Il comprend quatre membres chargés de gérer le football ivoirien jusqu'au 31 décembre 2021.



Source : Source : http://lesoleil.sn/cote-divoire-drogba-demissionne...

