Côte d'Ivoire : La banlieue d'Abidjan manque d'eau potable

Les femmes sont obligées chercher de l'eau dans les ruisseaux pour répondre aux besoins de leur foyer. " Nous avons un problème d'eau ici. Il faudrait qu'ils fassent quelque chose. Cela fait plus d'un an que nous n'avons pas d'eau dans la maison. Tous les jours, nous devons venir chercher de l'eau ici. Nous en avons assez ", a déclaré Martine Touré, habitante d'Abidjan.



" Ce n'est pas facile. Certains de nos enfants ont des infections de l'estomac. J'ai une sœur enceinte actuellement à la maison qui a une infection, une infection chronique ", s'est confiée Mme Ibrahim, habitante.



Si elles ont de la chance, l'eau peut s'écouler des robinets tard dans la nuit. Le transport et la vente d'eau à 100 FCfa (0,16 USD) par bidon de 20 litres, est une activité rentable pour certains.



Depuis 1993, le 22 mars célèbre la Journée mondiale de l'eau des Nations unies, pour sensibiliser le public à l'accès à l'eau potable et à l'assainissement.