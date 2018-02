Côte d’Ivoire: Le journaliste Kanga Rovia est décédé La nouvelle vient de tomber. tel un couperet, Kanga Rovia a définitivement rangé stylo et claviers. Victime d’un accident de la circulation il y a quelques jours, le journaliste sportif est mort ce jeudi matin.

C’est une grande perte pour le monde de la presse en Côte d’Ivoire. Kanga Rovia laisse sans voix ses confrères et sa famille biologique. Le Directeur de Publication (DP) du quotidien « Le Mandat » et vice-président de l’UNJCI (Union Nationale des Journalistes de Côte d’Ivoire) n’a pu sortir vivant du coma dans lequel il était plongé suite à un accident de la circulation.

Admis à la PISAM pour des soins, l’ex-président de l’Union de la Presse sportive de Côte d’Ivoire est décédé. Plutôt qu’un retour espéré et très attendu, c’est la consternation et la tristesse qui sont de mise ce jeudi dans les différentes rédactions du pays.

« Je suis affligé,(…) Il n’y a pas de mort plus dure que celle de Rovia » Joint au téléphone, M Charles Lambert Tra Bi, Directeur de Publication de « La Synthèse », et président du Forum des Directeurs de Publication de Côte d’Ivoire (FORDPCI), a dit son affliction à l’annonce de la nouvelle.

« Je suis affligé, je suis très affligé…Kanga Rovia était membre du FORDPCI. Nous étions même en réunion ce matin quand nous avons appris sa mort. C’est une grande perte pour nous et pour toute la presse » a déclaré le président du FORDPCI.

« Rovia était membre de mon bureau. Il était chargé des affaires juridiques du Forum (FORDPCI). Rovia était celui qui était chargé d’offrir une protection juridique au FORDPCI et à ses membres. Je ne sais pas s’il y a une mort plus dure que celle de Rovia » nous a-t-il confié, la voix quelque peu tremblante.

Ainsi Kanga Rovia est mort. Il s’en est allé au moment où le football ivoirien pour lequel il s’est tant battu, traverse l’une des plus graves crises de son histoire.

Adieu Rovia!



