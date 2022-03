Côte d’Ivoire / Le réseau 5G disponible en 2023

Le réseau mobile 5G arrive bientôt en Côte d’Ivoire. C’est en tout cas ce que prévoit la feuille de route du gouvernement. En décembre 2021, il est établi que la 5G doit commencer son déploiement courant 2023, soit 8 ans après les premières connexions au réseau 4G. D’ici là, il reste à établir quels opérateurs s’en chargent, et comment les fréquences sont réparties entre eux.



Pour que les utilisateurs du réseau aient accès à la 5G, il y a deux conditions majeures à réunir. D’un côté, il est impératif que les infrastructures nécessaires soient déployées sur le territoire ivoirien. Cela concerne principalement les antennes 5G, qui font parfois débat là où elles sont déjà présentes à travers le monde.



De l’autre côté, les consommateurs ont l’obligation de s’équiper d’un smartphone compatible avec la 5G. La plupart des modèles neufs sortis en 2021 ou plus tard sont éligibles. Pour compléter cela, il est aussi important d’avoir un forfait de téléphone qui autorise une consommation via la 5G, et pas seulement la 4G/4G+.



Concrètement, que peut apporter la 5G à ceux qui remplissent les conditions pour y accéder ? Essentiellement des débits de connexion plus importants. Dans des conditions optimales, les téléchargements peuvent être jusqu’à fois 100 plus rapides qu’en passant par la 4G, par exemple. Une avancée conséquente dans une aire où les technologies sont toujours plus présentes au quotidien.



Du côté du réseau, il y a aussi un certain intérêt à déployer la 5G. Comme les différentes installations sont de plus en plus sollicitées, il y a un risque de saturation à terme. Avec l’ajout d’un réseau supplémentaire, le nombre d’usagers peut être grandement augmenté sans affecter les débits de connexion. D’autant que la 5G est particulièrement adaptée pour ça.



En principe, la 5G doit d’abord se déployer dans les centres-villes les plus important. Cela s’explique par ses caractéristiques techniques. Car ce réseau est plus adapté à une connexion à courte portée autour des différentes antennes déployées. En contrepartie, elle supporte un plus grand nombre de connexions simultanées.