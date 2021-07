Côte-d’Ivoire/Réseaux sociaux : Hamond Chic révolutionne le coaching et prend le pouvoir Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Juillet 2021 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|





Hamond Chic : le pari de réussir vaille que vaille Coach Hamond Chic, comme elle se fait appeler est mariée et mère de deu...





Source : S’il est une consultante qui défraie la chronique, c’est bien cette conseillère matrimoniale qui allie conseils et humour pour trouver des solutions aux difficultés des couples dans leurs relations. Qui aurait pu parier sur le succès de celle qui est devenue la coqueluche des réseaux sociaux, il y a peu ? Retour sur un parcours atypique qui a révolutionné le domaine du coaching pour en prendre les rênes.Source : https://www.podcastjournal.net/Cote-d-Ivoire-Resea...

