Côte d’Ivoire : à Abidjan, les six chantiers prioritaires d’une transformation capitale Rédigé par leral.net le Lundi 10 Janvier 2022 à 23:44 | | 0 commentaire(s)|

Vitrine et, souvent, porte d’entrée du pays, Abidjan fourmille de grands projets. On pense bien sûr au quatrième pont et au métro, mais la lagune et le port font aussi l’objet de toutes les attentions, tandis qu’un nouveau quartier des finances est sur les rails. La Côte d’Ivoire tout entière est toujours en chantier, et la capitale économique, Abidjan, porte d’entrée et vitrine du pays, bénéficie de gros projets de développement.



Le gouvernement du Premier ministre Patrick Achi a validé le nouveau programme national de développement (PND) pour la période 2021-2025. Ce plan ambitieux prévoit des investissements de plus de 59 000 milliards de F CFA (90 milliards d’euros), en priorité dans les infrastructures modernes qui amorceront le changement structurel du pays. Ce plan reprend les différents projets qui n’avaient pas été réalisés lors des deux précédents quinquennats.



L’achèvement du PND favorisera une reprise forte de la croissance à 8 % pour la période 2021-2025. À Abidjan, le cœur névralgique de l’économie nationale connaît d’importantes transformations. Plusieurs projets d’envergure sont en cours de réalisation pour doter la ville d’infrastructures modernes. (Jeune Afrique)







Source : Source : https://www.impact.sn/Cote-d-Ivoire-a-Abidjan-les-...

