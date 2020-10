Côte d’Ivoire : les affrontements de Dabou ont fait 16 morts, selon le gouvernement

Les affrontements intercommunautaires qui se sont déroulés de lundi à mercredi à Dabou, à 50 km à l’ouest d’Abidjan, ont fait 16 morts et 67 blessés, selon un nouveau bilan du gouvernement samedi, à une semaine de l’élection présidentielle, rapport l’AFP.



Ces événements surviennent en pleine campagne électorale pour l’élection présidentielle du 31 octobre. L’opposition ivoirienne conteste la légalité de la candidature du Président sortant Alassane Ouattara qui brigue un 3e mandat.



Une campagne de désobéissance civile active a été lancée par les candidats Henri Konan Bédié (PDCI) et Pascal Affi Nguessan (FPI non fidèle à Laurent Gbgbo), soutenue par Guillaume Soro dont la candidature n’a pas été retenue par le Conseil constitutionnel.

