Cote d’Ivoire : les conditions de détention d’un députe proche de Guillaume Soro dénoncées

Ce député, en détention préventive depuis le 23 décembre dernier, est inculpé des chefs d'accusation de publication de fausses nouvelles, de trouble à l’ordre public et d’atteinte à l’autorité de l’État.



Depuis le 1er juillet, il a entamé une grève de la faim malgré ses problèmes de santé. Ses proches dénoncent des accusations politiques, une détention arbitraire et demandent que son médecin personnel puisse lui rendre visite.



Amira Lobognon, l’épouse d’Alain Lobognon s'est présenté ce vendredi avec un médecin à la prison. Elle seule a pu rentrer et elle dit son mari très affaibli

RFI