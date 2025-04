Côte d'Ivoire: un mort dans une tentative d'évasion à la prison de Bouaké

Un détenu est mort asphyxié et trois personnes ont été blessées lundi lors d'une tentative d'évasion à la prison de Bouaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire, a annoncé le procureur.



La Côte d’Ivoire, avec 27.000 personnes détenues, a un taux d'occupation des prisons de 297%, parmi les plus élevés au monde, selon le site international d'information Prison Insider qui note les systèmes carcéraux dans le monde entier.



En 2022, neuf établissements affichaient des taux supérieurs à 600%, selon cette même source.



Lundi, "à l'ouverture des cellules, des détenus, dans un mouvement concerté, ont tenté une évasion massive", indique le procureur Yeo Abel Nangbele dans un communiqué, précisant que les forces de l'ordre ont empêché leur tentative.



"Cependant, il est à déplorer le décès d'un détenu des suites d'asphyxie dans la bousculade", selon les constatations d'un médecin, poursuit le procureur, ajoutant que "deux agents d'encadrement et un détenu" ont été blessés. Une enquête a été ouverte.



Dimanche, des troubles avaient déjà agité la prison de Bouaké après des saisies de drogue dans les colis des visiteurs destinés aux détenus.



Une bagarre a éclaté entre prisonniers, certains accusant d'autres d'avoir donné des informations à l'administration pénitentiaire.



"L'ordre a rapidement été rétabli, toutefois les affrontements ont occasionné deux blessés", précise le procureur.



Les organisations de la société civile ivoiriennes pointent régulièrement du doigt le recours excessif à la détention provisoire et le faible recours aux aménagements de peine, relève Prison Insider.



Le Comité de l’ONU contre la torture s'était pour sa part dit préoccupé en juillet par les informations faisant état d’une "surpopulation carcérale extrême" et de mauvaises conditions de détention dans le pays.



Les autorités assurent avoir ouvert de nouvelles prisons ces dernières années et que les diverses grâces présidentielles accordées entre 2019 et 2023 ont permis de libérer quelque 11.000 détenus.

