Côte d'ivoire: Alassane Ouattara ne sera pas candidat en 2020 Rédigé par la rédaction le 18 Juillet 2018 à 17:08 | Lu 24 fois Le président Ivoirien Alassane Ouattara ne sera pas candidat en 2020. C'est la grande annonce qui a été faite à l'occasion de la création du parti unifié, le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP).



A l’exclusion du PDCI de Henri Konan Bédié, le RHDP unifié rassemble les partis de la coalition au pouvoir. L’assemblée générale constitutive du nouveau parti s’est tenue, ce lundi 16 juillet à Abidjan, la capitale économique Ivoirienne. C’est Alassane Ouattara, l’actuel président de la République, qui a pris la tête de cette nouvelle formation politique.

Dans son allocution de circonstance, Alassane Ouattara a fait le point sur ses ambitions politiques pour 2020. »La France a aujourd’hui un président qui a 40 ans, je ne dis pas que je suis vieux mais cela donne à réfléchir. Le monde change. Nous devons travailler le président Bédié et moi, la main dans la main pour transférer le pouvoir à une nouvelle génération en 2020 » a-t-il déclaré.

En plus du Rassemblement Des Républicains (RDR), quatre autres formations composent le RHDP. Il s’agit de l’UDPCI, le MFA, le PIT et l’UDCI.

En ce qui concerne le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) de Henri Konan Bédié, il a refusé de se joindre au RHDP, n’acceptant pas les termes de l’alliance proposée.

Konan Bédié avait déjà soutenu Alassane Ouattara à deux reprises pour les présidentielles. Il estime à cet effet que l’actuel président de Côte d’ivoire devrait aussi le soutenir.

Dans son discours devant les militants du nouveau RHDP, Alassane Ouattara a lancé un appel au président du PDCI, Henri Konan Bédié. « Il faut que nous restions ensemble. Ce mariage, pas de divorce », a -t-il fait savoir. Il faut dire que les victoires passées obtenues grâce à l’union, en particulier pendant la crise post-électorale de 2010-2011, n’ont été possibles que grâce à l’unité.

Un groupe de dissidents du PDCI composé de cadres de ce parti qui se revendiquent pro-parti unifié a rejoint le nouveau RHDP, ce qu’un cadre du parti à l’éléphant dénonce dans un entretien téléphonique avec Afrikmag » Ils peuvent adhérer au RHDP si tel est leur souhait. Personne, ni même le président Bédié n’a empêché qui que ce soit, chacun est libre de militer dans le parti de son choix. Mais de grâce, qu’il ne brandissent pas l’étiquette du PDCI quand on ils parlent »

« S’ils sont au RHDP, alors ils ne représentent rien au PDCI. Que ces personnes prennent la peine de démissionner du PDC. Ce serait plus responsable ! »

