Couches défavorisées: Khadim Ba finance un lourd matériel médical et amène un chirurgien américain pour des opérations gratuites Dans le cadre d’une mission humanitaire conjointe, la Compagnie Ouest Africaine de Crédit-bail (LOCAFRIQUE-SA) et le renommé chirurgien plasticien Dr Michael K. Obeng viendront en aide aux populations sénégalaises défavorisées atteintes de malformations sévères. Les équipes bénévoles du célèbre chirurgien, composées de différents spécialistes, séjourneront au Sénégal à partir du mois de décembre 2021. Ce projet initié par le Directeur Général de Locafrique, M. Khadim Ba, a pour objectif d’offrir des soins médico-chirurgicaux gratuits à une cinquantaine de patients répartis sur l’ensemble du territoire et souffrant de pathologies d’ordre gynécologique, cardiologique, etc.

