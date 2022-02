Coup d'État manqué - au moins six morts dans une fusillade au Palais du gouvernement Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Février 2022 à 01:08 | | 0 commentaire(s)|

La tentative de coup d'État manqué en Guinée Bissau aurait fait six morts. Selon l’agence de presse portugaise (LUSA) qui cite des sources militaires, au moins six personnes sont mortes dans la fusillade qui a eu lieu au Palais du gouvernement lors de la tentative de coup d'État en Guinée-Bissau. Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, avait par ailleurs indiqué qu’il y avait plusieurs blessés graves. La tentative de coup d'État pourrait aussi être liée aux mesures prises contre le narcotrafic et la corruption...

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Coup-d-Etat-manque-au-mo...

Accueil Envoyer à un ami Partager