Coupe d'Afrique de Robotique : le Sénégal vise le sacre ce dimanche, mais il faut...

Rédigé par leral.net le Samedi 2 Juillet 2022 à 08:35 | | 0 commentaire(s)|

La deuxième journée de la Compétition Panafricaine de Robotique a vécu ce vendredi. Les encadreurs des équipes sénégalaises qui proviennent des écoles de la banlieue et de Dakar, estiment que leurs candidats sont bien préparés. Pour la journée de ce samedi, les équipes finiront certainement la construction des robots et le sacre final sera donné ce dimanche. Croisons les doigts pour les Sénégalais qui, après une 1ère coupe d'Afrique de football, pourraient créer l'exploit avec une 1ère CAN robotique sur leur sol.