Coupe du Monde de football des Malentendants : Le Sénégal avec l’Argentine, l’Ukraine et la Thaïlande

Les 4es championnats du monde de football des malentendants qui débutent le 23 septembre prochain, à Kuala Lumpur (Malaisie), ont connu un petit chamboulement dans la composition des poules. Alors que les pays participants s’apprêtaient à rallier la capitale malaisienne, l’information est tombée sur la nouvelle configuration des groupes.

Ils ont reçu récemment le drapeau national des mains du Premier ministre et ministre des Sports, Amadou Ba, et s’apprêtaient à s’envoler pour Kuala Lumpur (Malaisie) pour disputer les championnats du monde de football des malentendants (23 septembre – 7 octobre 2023). Mais, à la dernière minute, les « Lions » malentendants du Sénégal ont été informés des changements intervenus dans la composition de leur poule pour ces mondiaux. Le Sénégal ne sera plus dans la poule D avec la France, l’Australie et le Koweït, a informé l’entraîneur national Souleymane Bara Fomba.

Les « Lions » malentendants devaient quitter Dakar, aujourd’hui, pour la Malaisie, mais, au dernier moment, ils ont été informés du léger réaménagement intervenu au niveau des poules de ces mondiaux. Ainsi, le Sénégal sera dans la poule B avec l’Argentine, l’Ukraine et la Thaïlande. En somme, un pays européen, un sud-américain et un asiatique. Ce chamboulement est la conséquence du désistement de certains pays qui ont renoncé à la compétition, selon M. Fomba.

« On vient de nous informer qu’on a changé la poule du Sénégal à la suite de forfaits de certains pays. On est maintenant dans la poule B avec l’Argentine qu’on ne connaît pas, l’Ukraine, qui est championne olympique, et la Thaïlande. Je pense que c’est une poule abordable dans laquelle on peut jouer nos chances. On est dans une compétition et il faut tout préparer », a déclaré le technicien sénégalais.

Ce chamboulement ne concerne pas que la poule du Sénégal, puisqu’à la suite du forfait du Mali, du Chili, de la Grèce et de la Chine presque toutes les poules ont connu des changements dans leur composition. Avec le désistement de ces 4 pays, cette compétition se retrouve maintenant avec 4 poules au lieu de 5 initialement (4 poules de 4 et 1 poule de 3). Ainsi, le Sénégal jouera son premier match le 23 septembre face à l’Argentine, ensuite ce sera face à l’Ukraine le 25 et enfin devant la Thaïlande le 27 septembre.

Après 5 mois de préparation ponctués par des matches amicaux, Bara Fomba et ses joueurs sont prêts pour la grande compétition où ils auront à confirmer leur statut de champions d’Afrique en titre lors de la Coupe d’Afrique des nations au Kenya et des 5es Jo des malentendants au Brésil.

Cheikh Fantamady KEITA (Correspondance particulière)

Source : https://lesoleil.sn/coupe-du-monde-de-football-des...