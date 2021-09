Coupe du Sénégal : le président Casa Sport reçoit le soutien de deux ministres

L’édition 2021 de la finale de la Coupe du Sénégal opposera le Casa Sports de Ziguinchor à l’équipe de Diambars de Saly. C'est dans le cadre ces préparatifs de la finale du 2octobre 2021 que le Président du Casa sports a reçu la visite de deux ministres. Il s'agit de Victorine Ndeye Ministre, Secrétaire d'Etat au logement et Moïse Sarr, Ministre Secrétaire d'Etat en charge des Sénégalais de l'extérieur.







Venue rendre visite aux membres du Comité exécutif du Casa Sports, Victorine Ndeye Ministre, Secrétaire d'Etat au logement , a félicité l'équipe du Casa sports pour sa qualification en finale de la coupe du Sénégal dotée du Président de la République. Pendant cette rencontre elle a souhaité bonne chance au Casa sports qui pour elle, "joue un rôle important dans la cohésion sociale et la stabilité de la Casamance", a t-elle fait savoir au comité.





Emboîtant le pas, le Ministre Moise Sarr a exprimé son souhait de voir le casa sports remporter cette finale et soutient l'élan de générosité de son collègue Victorine Ndye qui travaille à réaliser la vision du chef de l'Etat. Le Président du Casa Sports, Seydou SANE prenant la parole a remercié les deux Ministres pour leur déplacement jusqu'au siège du casa sports. Le Président Sané magnifie la contribution de 2 millions que la ministre a apporté en guise de soutien. Des prières ont été formulées pour une victoire du casa sports mais aussi pour une réussite de Madame le ministre dans ses fonctions.

Source : https://www.exclusif.net/Coupe-du-Senegal-le-presi...