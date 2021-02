Coupe du monde des clubs : Un trio d'arbitres Sénégalais désigné pour diriger la « petite finale ».

Le trio arbitral sénégalais, composé de Maguette Ndiaye, El Hadji Malick Samba et Djibril Camara a été désigné pour officier lors de la petite finale de la coupe du Monde des clubs à Doha (Qatar.) Il s'agit précisément du match qui opposera Al Ahly (Égypte) à Palmareis (Brésil), ce jeudi à 15h00 GMT. La finale étant prévue entre le Bayern Munich et Club Tigres le même jour à 18h00.



Une bonne nouvelle pour l'arbitrage Sénégalais, notamment la Commission Centrale des Arbitres (CCA.) Mais également une belle distinction envers l'arbitrage africain qui est ainsi reconnu et promu à l'échelle mondiale.



En 2018, l'on se rappelle que Malang Diédhiou avait officié lors de la petite finale entre la Belgique et l'Angleterre en tant qu'arbitre principal assisté de ses compatriotes Djibril Camara et El Hadj Malick Samba. Il avait alors arbitré trois rencontres de ce Mondial en Russie, avant de rater de peu la finale, qui sera dirigée par l'argentin, Nestor Pitana.

