Couple: 10 phrases romantiques que chaque homme devrait dire à son amoureuse

Certaines personnes disent que la romance est morte, alors essayons de la ressusciter!

Beaucoup d’hommes sous-estiment l’importance d’utiliser des mots et des phrases romantiques quand il s’agit de rendre les femmes heureuses. Certains se sentent trop grands ou trop gênés pour dire des choses comme «Tu es mon sucre et mon miel». C’est pourquoi si vous dites de telles choses dans le monde d’aujourd’hui, vous serez considéré comme unique.

Chaque femme aime un homme unique.

Alors voici quelques mots doux que tout homme devrait dire à son amoureuse…

Les moments les plus excitants de ma journée sont quand, je vois ton nom apparaître sur mon téléphone Je t’aime pour tout ce que tu es, tout ce que tu as été et tout ce que tu seras Je t’ai aimé hier, je t’aime encore, j’ai toujours et je le ferai toujours Pour le monde, tu pourrais être une seule personne, mais pour moi, tu es le monde Je ne peux pas promettre de régler tous tes problèmes, mais je peux promettre d’être toujours là, afin que tu n’aies pas à les affronter seule Toi et moi sommes loin d’être parfaits, mais ensemble, nous donnerions une chance parfaite de faire face à tout problème Parfois, la seule partie de ma vie dont je suis sûr est la partie où je suis avec toi Je pourrais avoir un million d’autres choses à m’inquiéter, mais tu ne quittes jamais mon esprit pour une seconde Il n’y a que deux fois que je veux être avec toi … Maintenant et pour toujours Je veux que ma future fille sois exactement comme toi Crédit photo: Atlanta blackstars



Felicia Essan



