Coups de feu à Guédiawaye: le pronostic vital de la victime n’est pas engagé, un proche soupçonné,

Amadou Oury Diallo, recouvreur-convoyeur de fonds, l’a échappé belle. Son pronostic vital n’est pas engagé. La balle a été extraite après son évacuation à l’hôpital général Idrissa Pouye de Grand-Yoff.



Les Échos repris par Seneweb, rappelle qu’un individu non encore identifié a débarqué chez la victime, vers 08h, ce jeudi, tentant de la détrousser. Le malfaiteur, à bord d’une moto, a surgit dans la chambre, braquant son pistolet sur Diallo et son épouse, et réclamant au couple la sacoche remplie d’argent. « Prise de panique, la femme bondit du lit et implore la pitié du malfrat », rapporte la source.



Mais, poursuit celle-ci, l’assaillant finit par s’emporter et tire sur le mari, l’atteignant d’abord au thorax. Puis, un second tir ricoche sur le flanc du ressortissant guinéen. Alertés par les coups de feu, les voisins du couple tentent d’intervenir. Le brigand tire un coup de sommation et parvient à fuir.



Filmé de dos par une caméra de surveillance, l’individu en question portait son casque. Pourquoi autant de précaution ? Il ressort des premiers éléments de l’enquête ouverte par la police locale que « l’auteur des faits serait un collègue ou ami [de la victime]», avance Les Échos. Qui ajoute que l’intrus n’aurait eu « aucun problème » à localiser la chambre de sa cible.