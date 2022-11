Coups et blessures, tentative de vol commis la nuit : L’accusé risque la perpétuité Si la Chambre criminelle de Mbour suit le réquisitoire du parquet général, le jeune Ismaïla Mbaye va passer toute sa vie en prison pour coups et blessures, tentative de vol commis la nuit.

Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Novembre 2022 à 10:29 | | 0 commentaire(s)|

L’accusé est poursuivi pour les faits de tentative de vol commis la nuit, coups et blessures volontaires ayant occasionné une incapacité totale de travail de 30 jours. Le 6 septembre 2021, en période de Kankourang, la ville de Mbour est en effervescence, même à des heures indues.



Adama Boye, qui dit revenir d’un "thiant", renterait chez lui vers 2 heures lorsqu’il tombe sur deux jeunes, l’accusé et un ami. «Ils m’ont demandé si j’avais des cigarettes, j’ai répondu par la négative. Je me suis avancé et l’un m’a étranglé et l’autre qui portait un capuchon m’a asséné un coup avec un ciseau. J’ai essayé de me débattre comme j’ai pu. Quand j’ai sorti mon portable qu’ils voulaient me prendre, le capuchon est tombé, le visage à découvert, j’ai reconnu Ismaïla que je connais bien car nous habitons tous Diamagueune. C’est ainsi qu’il me l’a remis pour avoir été démasqué», déclare la partie civile.



Mais ce n’est pas tout. Un peu plus tard, les deux amis reviennent à la charge. «Ils m’ont poursuivi. Ismaïla m’a attaqué. Étant physiquement plus fort que lui, je l’ai terrassé et battu. C’est ainsi qu’avec sa paire de ciseaux, il m’a asséné un coup à la jambe. J’ai beaucoup saigné», narre-t-il.



«Ce qui s’est passé, c’est que Adama s’est attaqué à mon ami Pape qui venait de Dakar pour voir le Kankourang. Je suis intervenu parce que je ne pouvais accepter cela. Il était ivre et violent. Je ne sais pas vraiment pourquoi il a saigné», a déclaré le prévenu.



«La partie civile l’a échappé belle parce qu’il aurait pu mourir. La preuve de la gravité de sa blessure, c’est qu’il a été référé à l’hôpital de Thiès après un passage au poste de santé de Téfess et à l'hôpital Elhadji Mansour Barro de Mbour. Adama Boye n’a dû son salut qu’au professionnalisme des médecins. Les faits doivent être sanctionnés proportionnellement à leur gravité. Il s’agit de blessures avec section du ligament, une plaie traumatique. Il aurait pu en mourir», a déclaré l’avocat général qui a requis la réclusion à perpétuité contre l’accusé.



Mais la défense a des interrogations. «Parce qu’il y a une possibilité de mort d’homme, on veut détruire la vie d’un jeune homme de 25 ans. On ne peut pas comprendre qu’un homme saigne beaucoup et ne soit pris en charge que quatre à cinq jours après, sous prétexte qu’on ne peut pas le soigner à Mbour. Cette enquête est seulement à charge. Alors que la partie civile a reconnu l’avoir violemment battu. Mon client a eu une mauvaise rencontre au mauvais moment. Pour un principe d’équité, je demande son acquittement», a plaidé Me Akdar. L’affaire a été mise en délibéré.

Bes Bi



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook