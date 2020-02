Coupures d’eau à Dakar : la Sen'Eau s’explique Les populations n’ont pas eu de répit, malgré la mise en place d’une nouvelle société en charge de l’hydraulique urbaine. Les coupures d’eau sont encore récurrentes dans plusieurs quartiers de Dakar et de la banlieue. Pire encore, plusieurs consommateurs déplorent des hausses sur les factures d’eau.

Rédigé par leral.net le Samedi 29 Février 2020 à 12:40 | | 0 commentaire(s)|

Selon Diéri Bâ, chargé de la production à Sen'Eau qui a réagi sur la Rfm, ces perturbations dans la distribution e l’eau sont dues à deux incidents techniques, notés aux Mamelles et à la zone de captage. Des problèmes techniques qui, a-t-il dit, ont perturbé le système d’alimentation notamment à Mermoz, Ouakam, Batrin ou encore les Mamelles. Il a toutefois affirmé que ces problèmes ont été résolus et que la situation devrait revenir à la normale.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos