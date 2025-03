Coupures sur la TNT des chaînes de télévision : Mamadou Ibra Kane dénonce une ?illégalité? du nouveau régime Rédigé par leral.net le Lundi 17 Mars 2025 à 09:08 | | 0 commentaire(s)|

Le président du patronat de la presse, Mamadou Ibra Kane, a vivement réagi, à la suite du communiqué de TDS-SA justifiant les coupures de certaines chaînes de la TNT pour cause d’impayés. “Le Cdeps n’a pas été informé. Le nouveau régime n’en est pas à sa première illégalité. TDS-SA ne peut couper le signal sans passer par le CNRA,” a-t-il déclaré, pointant du doigt ce qu’il considère comme une violation des procédures réglementaires. Il a, en outre, reproché au pouvoir d’avoir une approche hostile envers la presse privée. “Le problème est que le nouveau régime, non seulement ne comprend pas la presse, mais il veut, de surcroît, liquider toute la presse privée, sans discernement, qui s’était complètement compromise avec l’ancien régime”. Selon lui, cette situation découlerait d’une vision biaisée du paysage médiatique. “Pour Pastef, les seuls médias qui vaillent, sont les réseaux sociaux. Cette vision simpliste et politique des médias, de la part du gouvernement, a conduit à la situation actuelle”.



Source : https://senemedia.com/annonce-79337-coupures-sur-l...

