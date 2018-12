Cour suprême: Khalifa Sall face à son destin !

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Décembre 2018 à 07:37 | | 6 commentaire(s)|

Ce jeudi 20 décembre 2018, constitue un jour décisif pour Khalifa Sall. L’ex- maire de Dakar va face à la Cour Suprême. Cette dernière va examiner les recours introduits par ses avocats dans l’affaire de la Caisse contre sa condamnation à cinq ans.



Un intense moment de mobilisation de l’opposition et une bataille de procédure sont attendus au niveau de la Cour. D’ores et déjà, les avocats de l’ex-maire ont écrit à la Cour pour le renvoi du dossier. Les robes noires réclament la jonction de tous les pourvois et le temps pour étudier le dossier.



À ce propos, le journal « Les Echos » croit savoir que les avocats de Khalifa Sall cherchent à gagner du temps avant la publication officielle des candidatures à la présidentielle de 2019. Avec la validation des listes des coalitions à la présidentielle, si l’Etat fait tout pour avoir une condamnation, les pro-khalifa font tout de leur côté aussi, pour que le procès n’ait pas lieu dans l’immédiat. Le dernier mot revient aux juges. A suivre.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos