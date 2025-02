Coût de la vie allégé : l’Ascosen et SOS Consommateurs disent oui, le sucre pourrait manquer Rédigé par leral.net le Lundi 24 Février 2025 à 16:26 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Baisse des denrées/ Serigne Ndong Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé à l’Assemblée nationale des mesures pour la deuxième phase de réduction du coût de la vie, une initiative bien accueillie par l’Ascosen et SOS Consommateurs. De son côté, l’Unacois Yessal estime essentielle la baisse des prix des produits de base, tout […] Sénégal Atlanticactu/ Baisse des denrées/ Serigne Ndong Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé à l’Assemblée nationale des mesures pour la deuxième phase de réduction du coût de la vie, une initiative bien accueillie par l’Ascosen et SOS Consommateurs. De son côté, l’Unacois Yessal estime essentielle la baisse des prix des produits de base, tout en soulignant un risque de pénurie de sucre. Momar Cissé, vice-président de l’Ascosen, soutient le ciblage des subventions. « Prenons un exemple : si la subvention est ciblée, les institutions comme la Banque mondiale ou le FMI à Dakar bénéficieront de contrats spéciaux pour leur abonnement électrique, tandis que les ménages moins fortunés seront protégés et continueront de payer les mêmes tarifs », a-t-il expliqué sur la RFM. Me Massokhna Kane, président de SOS Consommateurs, estime que ces mesures sont réalisables. « Il faut d’abord faire des économies dans certains secteurs, en réduisant par exemple les agences coûteuses, puis se concentrer sur les produits les plus chers et ceux de grande consommation », a-t-il suggéré. Cheikh Cissé, président de l’Unacois Yessal, se dit favorable à la baisse des prix, mais avertit d’un risque de pénurie de sucre. « Nous sommes prêts à ajuster les prix, mais cela dépend aussi de l’autorisation d’importer du sucre. Si cela n’est pas permis, il pourrait y avoir une pénurie pendant le Ramadan, période de forte consommation », a-t-il averti, précisant que la Compagnie sucrière du Sénégal dispose d’un stock, mais qu’il pourrait s’avérer insuffisant sans importations.



Source : Source : https://atlanticactu.com/cout-de-la-vie-allege-las...

Accueil Envoyer à un ami Partager