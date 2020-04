Couvertude actualité Covid-19: Samba Sow, journaliste, explique son rôle et son travail En cette période de pandémie, comment travaille le journaliste ? Samba Sy, journaliste à la DTV, explique comment il apporte d’abord sa partition dans la sensibilisation.

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Avril 2020 à 11:19 | | 0 commentaire(s)|

Comment coller à l’actualité ? Comment filtrer la bonne information ? De quelle manière la livrer ?

En ce contexte, les fake-news font légion et peuvent induire le journaliste en erreur.

“Et l’info la plus fiable nous vient du ministère de la Santé

Et recueillir l’info à sa source est un des enseignement de notre métier”, a-t-il expliqué



