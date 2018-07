Couverture médiatique des Législatives de 2017 : Bby, Mts et Wattu Sénégal privilégiés par les médias (CNRA)

D’après un rapport de monitoring du Cnra sur la couverture des élections législatives du 30 juillet 2017, les médias se sont focalisés surtout sur l’actualité politique de 3 coalitions parmi les 47 listes qui étaient en compétition. Du 09 juillet au 28 juillet 2017, 57,22 % des «Unes» de la presses ont été consacrées à la Coalition «Benno Bokk Yakaar», 25,77 % des publications en faveur de la «Coalition Gagnante Wattu Senegaal». En troisième position vient la «Coalition Mankoo Taxawu Senegaal» 9,79 %.



Comme dans les urnes, les coalitions “Benno Bokk Yakaar”, la coalition gagnante “Wattu Sénégal” et la coalition “Manko Taxawu Sénégal” ont écrasé les autres listes par rapport à la présence médiatique lors de la campagne des élections législatives du 30 juillet 2017.



Selon le rapport du Cnra sur le monitoring de la campagne dont nous détenons copie, l’analyse de la couverture médiatique des élections législatives du 30 Juillet 2017 montre qu’aussi bien durant la précampagne que pendant la campagne électorale, les médias se sont focalisés surtout sur l’actualité politique de trois coalitions parmi les 47 listes qui étaient en compétition, à savoir: la «Coalition Benno Bokk Yakaar», la «Coalition Gagnante Wattu Senegaal» et la «Coalition Mankoo Taxawu Senegaal».



Pour la campagne du 09 juillet à 00h au 28 Juillet 2017 à minuit, le document apprend que pour la presse écrite, l’échantillon est constitué de 17 quotidiens : L’As, Direct info, l’Observateur, le Quotidien, Enquête, le Soleil, Sud quotidien, la Tribune, Walf quotidien, 24 heures, Dakartime, l’Evidence, Vox populi, Zoom info, Libération, Rewmi Quotidien, Témoin.



194 «Unes» ont été consacrées aux élections législatives, portant sur des personnalités publiques dûment identifiées selon leur appartenance politique.



Selon le Cnra pendant cette campagne, Direct info et l’Evidence sont les quotidiens qui ont consacré le plus de «Unes» à ces législatives avec, respectivement, chacun 20 publications recensées. Le Soleil a consacré 14 Une aux législatives lors de la même campagne ; Zoom Info 11 ; Libération 14 ; L’Observateur 10 ; Walf Quotidien 10 ; L’As 11.



Par rapport à la répartition des «Unes», le document révèle que 57,22 % (contre 63,3 % lors de la précampagne) des «Unes» ont été consacrées à la «Coalition Benno Bokk Yakaar» contre, 25,77 % des publications en faveur de la «Coalition Gagnante Wattu Senegaal» qui, elle, comptait seulement 16.49 % des articles pendant la précampagne. En troisième position vient la «Coalition Mankoo Taxawu Senegaal» qui, avec 9,79 %, marque une baisse importante si on se réfère à ses 12,77 % pendant la précampagne. Sur l’ensemble des quotidiens, 913 articles ont été consacrés à la «Coalition Benno Bokk Yakaar», contre 290 articles sur la «Coalition Gagnante Wattu Senegaal» et 268 articles consacrés à la «Coalition Mankoo Taxawu Senegaal».



Pour les sites d’information en ligne, le Cnra a étudié 12 plateformes. Sur l’ensemble de ces sites d’information, durant la campagne, ont été effectués 1.591 relevés constitués d’articles, de vidéos et d’insertions publicitaires. Pour la Radio 1.185 relevés ont été effectués sur les programmes diffusés par un panel de huit (8) radios: Fm Sénégal, Radio Sénégal, Rewmi Fm, Rfm, Rmd, Sud Fm, Walf Fm, Zik Fm.



Sur l’ensemble des radios, la station Rfm cumule à elle seule 454 relevés, soit 38% de l’ensemble. La radio Sud Fm suit avec 294 relevés. Sur le pourcentage des publications radiophoniques selon les listes dans la même dynamique que la presse écrite et la presse en ligne, l’étude montre que les 3 coalitions sont en tête. 43,71 % (contre 52,94 % pendant la précampagne) des publications radiophoniques couvrent les activités de la «Coalition Benno Bokk Yakaar», alors que seulement 20,08 % (contre 16,99 % durant la précampagne) concernent la «Coalition Gagnante Wattu Senegaal» et 14,18 % (pour 14,38% pendant la précampagne) concernent la «Coalition Mankoo Taxawu Senegaal».



Concernant le médium télévision, l’étude a effectué 1226 relevés sur un panel constitué de 9 éditeurs : Rts, 2Stv, Tfm, Walf Tv, Sentv, Mourchid tv, Lamp Fall, Dtv, Rdv. Sur l’ensemble des télévisions, la chaîne Dtv cumule à elle seule, 234 relevés, essentiellement dans des programmes d’information comme le «Journal télévisé». Au-delà des 200 relevés, la Rdv et la SenTv ont eu une activité importante, avec respectivement 227 et 234.



Dans la même dynamique que les autres types de médias, les 3 principales coalitions politiques en présence. Pour les plus représentatives : 54,89 % des publications télédiffusées concernent l’actualité politique de la «Coalition Benno Bokk Yakaar», contre seulement 18,43 % pour la «Coalition Gagnante Wattu Senegaal» et 12,72 % pour la « Coalition Mankoo Taxawu Senegaal». Les autres listes se situent entre 3,6 % et 0,24 % des publications.











Oumar KANDE (LeSoleil.sn)

