Couverture médiatique: les «télés youtube» prennent le pouvoir

La volonté du Président Macky Sall d’assainir les réseaux sociaux et autres « télés youtube » sera inéluctablement vouée à l’échec ! Et les télévisions classiques seront pour quelque chose dans cette prise du pouvoir médiatique par les « télés youtube » malheureusement. A preuve par les manifestations de l’inter-coalition Yaw et Wallu du vendredi dernier où les télévisions privées avaient déserté le terrain du direct.



Comme l’environnement médiatique a horreur du vide, a constaté « Le Témoin » quotidien, les « télés youtube » ont investi les rues de Dakar et de Ziguinchor pour faire du direct. Ce, au grand bonheur des internautes sénégalais d’ici et d’ailleurs qui ont suivi les événements en temps réel à travers les « télés youtube ». Diadieuf ! Bien sûr, les télévisions classiques comme Wal Fadjri et SenTv s’y sont mises en deuxième partie d’après-midi mais les téléspectateurs s’étaient déjà branchés sur les télés youtube » !