Couverture sanitaire du magal : Trois ambulances médicalisées acquises par la Drs de Diourbel

La direction régionale de la santé de Diourbel a réceptionné trois ambulances médicalisées, hier, à la gouvernance. Ces trois voitures, offertes par le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Marie Khémesse Ngom Ndiaye, sont destinées respectivement aux districts sanitaires de Mbacké et Bambey et au centre de Santé de Ndindy (département de Diourbel). […]

La direction régionale de la santé de Diourbel a réceptionné trois ambulances médicalisées, hier, à la gouvernance. Ces trois voitures, offertes par le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Marie Khémesse Ngom Ndiaye, sont destinées respectivement aux districts sanitaires de Mbacké et Bambey et au centre de Santé de Ndindy (département de Diourbel).

Le directeur régional de la Santé, Mamadou Dieng, a magnifié le geste de leur autorité de tutelle. D’après le médecin, cette dotation est intervenue au moment. Le docteur a informé que ces ambulances médicalisées permettront aux structures sanitaires d’assurer convenablement la prise en charge des urgences sanitaires en cette période de commémoration du Grand Magal de Touba.

Source : https://lesoleil.sn/couverture-sanitaire-du-magal-...