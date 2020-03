Couvre-feu: Le violences physiques exercées sur les personnes dénoncées par le Forum du Justiciable

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Mars 2020 à 09:06 | | 0 commentaire(s)|

Le Forum du Justiciable hausse le ton et dénonce les violences exercées dans la nuit du mardi 24 mars, sur les contrevenants au couvre-feu décrété par le président de la République. Selon son bureau exécutif, ces « comportements, assimilables à la torture, violent gravement la dignité de ces citoyens », dans un communiqué.



« Le bureau exécutif du Forum du Justiciable a constaté à travers des images et des vidéos choquantes qui circulent sur les réseaux sociaux que des hommes en tenues ont en train de violenter les contrevenants au couvre-feu décrété. Ces comportements assimilables à la torture violent gravement la dignité de ces citoyens », informe la source.



Pour l’organisation de défense des droits de l’Homme « rien ne saurait justifier ces violences physiques exercées sur les personnes ».



Par conséquent, elle invite les autorités de tutelle à « recadrer dans les meilleurs délais ces éléments qui s’adonnent à cette pratique qui foule au pied la dignité humaine ».



Le Forum du justiciable exhorte tout de même les citoyens au respect du couvre-feu ainsi que les autres mesures découlant de l’état d’urgence décrété.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos