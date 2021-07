Covid-19: 1075 cas dont 948 communautaires ce vendredi Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Juillet 2021 à 13:03 | | 0 commentaire(s)|

Ce 30 juillet, 1075 cas de coronavirus ont été signalés sur un total de 4201 tests. Il s’agit de 127 cas contacts et de 948 cas communautaires. Par ailleurs, 333 patients ont été guéris et 60 cas graves sont en réanimation. Ainsi, 15 nouveaux décès ont été enregistrés. A ce jour 61245 cas ont été déclarés […] Ce 30 juillet, 1075 cas de coronavirus ont été signalés sur un total de 4201 tests. Il s’agit de 127 cas contacts et de 948 cas communautaires. Par ailleurs, 333 patients ont été guéris et 60 cas graves sont en réanimation. Ainsi, 15 nouveaux décès ont été enregistrés.

A ce jour 61245 cas ont été déclarés positifs dont 46754 guéris, 1333 décès et 13157 patients encore sous traitement. De même, 763.608 personnes ont été vaccinées.



Source : Source : http://lesoleil.sn/covid-19-1075-cas-dont-948-comm...

Accueil Envoyer à un ami Partager