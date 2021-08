Covid-19: 29 décès en 24 heures, encore un record battu, le péril jeune Avec vingt neuf (29) décès qui porte le total à mille quatre cent vingt trois (1423), soixante trois (63) cas graves en réanimation et quatre cent quatre vingt dix huit (498) tests positifs, le record est encore battu et sans jouer les oiseaux de mauvais augure, le pire est à redouter. "Le ciel nous tombe sur la tête", titre Source A.

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Août 2021 à 06:56 | | 0 commentaire(s)|

Pour Enquête, le péril est jeune. Alors que les cas de contamination explosent, les jeunes payent un lourd tribut.



Selon le Docteur Ibrahima Sall, " 38% des personnes admises en soins intensifs ont entre 19 et 50 ans", renseigne-t-il.



Et pour l'infectiologue Pr Xavier Guèye, "on voit des jeunes sans comorbidité faire des formes graves et mourir", dit-il.



Le sociologue Tidiane Ndoye prévient: "il faut s'attaquer aux lieux où s'organisent la désinformation, les R.S".

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos