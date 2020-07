Covid-19: 30% de hausse après "l'assouplissement" de Macky Sall, 70% post Tabaski attendus ? Les cas positifs sont en hausse de 30% depuis la décision du Président Macky Sall d’alléger les mesures. Ce qui n'a pas l'air d'inquiéter les populations, qui se préparent à vivre une fête de Tabaski de tous les...dangers.

La levée des restrictions décidées par le Président est lourde de conséquences sur l’évolution de la maladie dans le pays.



L’incidence de cette mesure a accéléré la hausse des cas de coronavirus. L’épidémiologiste le Pr. Massamba Diouf est formel et assène ses vérités dans "Vox Populi": « on peut aller jusqu’à 70% de nouveaux cas après la Tabaski ».



Mais ceci n'a pas l'air d'inquiéter les populations, qui se préparent à vivre une fête de Tabaski de tous les...dangers.



