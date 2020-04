Covid-19 : 7 personnes interpellées à Linguère et placées en quarantaine Sept individus qui tentaient de rallier Linguère ont été interpellés par les forces de l’ordre. Le préfet Bassa Sène a ordonné leur mise en quarantaine. Des tests ont été réalisés sur eux et les résultats sont attendus ce jeudi, selon la Rfm. Une décision prise en raison de la proximité de la ville avec Louga où 30 cas positifs au covid-19 ont été détectés, et de Touba où les cas communautaires se multiplient.

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Avril 2020 à 09:43



