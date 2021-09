Covid-19: Abdoulaye Diouf Sarr prône la vaccination de tous les étudiants et enseignants avant la rentrée Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Septembre 2021 à 18:45 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale Abdoulaye Siouf Sarr a déclaré vendredi que ses services sont en train de travailler pour que les étudiants et enseignants puissent recevoir leur dose de vaccin avant la prochaine rentrée scolaire et universitaire 2021-2022. Il l’a fait savoir lors de la réception ce jour d’un lot de 405 600 doses de vaccins Astra Zeneca offertes par le Royaume de Belgique. « Ces doses réceptionnées vont nous permettre d’avoir une stratégie de vaccination plus ciblée. C’est vrai que l’ensemble des régions du Sénégal ont reçu leurs doses, mais dans le contexte actuel, nous avons un ciblage plus affiné. Parce que dans la perspective de l’ouverture des classes, nous allons effectivement faire en sorte que chaque enseignant soit vacciné avant d’entrer en classe », a-t-il souligné face à la presse. Pour Abdoulaye Diouf Sarr, ce sera aussi de même pour les universités. « Nous allons aussi faire en sorte que chaque étudiant puisse être vacciné », a-t-il ajouté, indiquant que ses sévices vont travailler avec le Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud) pour que les doses nécessaires soient mises à la disposition de l’université afin de réussir ce pari.



Source : http://lesoleil.sn/covid-19-abdoulaye-diouf-sarr-p...

