Covid-19 : Abdoulaye Diouf Sarr valide le plan de déploiement des vaccins

C’était une exigence du Président de la République, Macky Sall, lors du Conseil des ministres tenu, le 20 janvier dernier. Face à la flambée des cas de contaminations, il a demandé au Ministre de la Santé et de l’Action sociale d’engager sans délai, les activités de sensibilisation et de préparation technique des opérations de vaccination contre la Covid-19, des populations cibles-prioritaires.



Et, ce vendredi 29 janvier, Abdoulaye Diouf Sarr a procédé à la validation du plan de déploiement des vaccins. Ce document a été soumis, ce même jour, à l’appréciation des membres du Comité de Coordination Inter Agence (CCIA), une instance qui a été créée au sein du Ministère de la Santé et de l’Action sociale, par arrêté n°023651 du 24 septembre 2019.



« Les délais de production de ce document ont été très courts compte tenu de l’urgence selon le ministre de la Santé et de l’Action sociale, qui souligne par ailleurs que les équipes ont travaillé sérieusement, suivant une démarche inclusive pour rendre disponible ce document », informe-t-on dans la note reçue.



En fait, le Sénégal qui mène une riposte à la covid-19 depuis le 02 mars 2020, a mis en place une stratégie nationale pour la vaccination contre cette maladie. Dès adoption de cette stratégie, un projet de plan de déploiement des vaccins contre la covid-19 a été élaboré.



Sur ce, les partenaires techniques et financiers ont marqué leur disponibilité à accompagner le Sénégal jusqu’à l’aboutissement de ce processus de vaccination. Du coup, le ministre de la Santé « a invité le comité à aller vite et bien et demandé à ce que la communication démarre en amont ».



Par ailleurs, le Chef de l’Etat Macky Sall a signalé que les forces de défense et de sécurité seront mises à contribution pour accompagner le déploiement rapide de la stratégie de vaccination.

Source : http://www.senemedia.com/annonce-35391-covid-19-ab...