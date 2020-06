Covid-19 / Activité économique au ralenti: Guérèo se barricade Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Juin 2020 à 18:43 | | 0 commentaire(s)| Guérèo, un village Lébou de la Commune de Sindia tirait largement profit de sa position géographique. Dans cette localité, les populations développaient au niveau de la Lagune de Somone, des activités commerciales, destinées aux touristes et autres visiteurs, venus pour un séjour touristique ou en week-end, pour les résidents sénégalais. Mais, aujourd'hui, la localité à travers le district sanitaire, en collaboration avec des relais communautaires, composés de « Badiénou Gokh » et autres bonnes volontés, s’est engagée de plain-pied dans la lutte contre la Covid-19.

La santé avant tout semble être le credo des populations de Guérèo, pour apporter une riposte à la pandémie de Covid-19. Cette bourgade de la Commune de Sindia détient en son sein un poste de santé qui polarise 3 villages, avec une population de plus 19 732 habitants.



Ainsi, l’équipe de Leral TV, ayant fait le déplacement dans cette localité, a constaté que les populations ont bien respecté les consignes sanitaires. Puisque devant le poste de santé, il y a un dispositif constitué de lave-mains pour éviter la propagation de la maladie. Les populations se donnent les moyens de disposer de masques de protection. Ledit village dispose d’un comité du développement sanitaire qui a mené des activités avec l’appui de la municipalité et du poste de santé.



Sous ce registre, des masques sont conçus pour être distribués dans la zone. « Nous insistons toujours sur les méthodes barrières. Notre constat en est que la maladie s’approche davantage. Il faut donc, l’application stricte des méthodes barrières. Puisque, les cas asymptomatiques existent dans la masse des populations », a dit l’infirmier chef de poste.



La « Badiénou gokh », interpellée sur la question, précise que la maladie exige des séances de sensibilisation. Cette dernière explique la diversité des activités développées dans cette localité. D’après elle, les femmes partent en mer pour acheter du poisson à revendre. Certaines d’entre elles, sont souvent dans les champs de Goana et ailleurs, pour travailler.



C’est dans cette optique que les relais communautaires et les « Badiènou gokh » s’activent auprès des populations, pour les aider à prendre conscience des effets néfastes du virus. Seulement, insiste-t-on, il faut reconnaître que l’économie de la zone est au ralenti. Les bonnes volontés et les « Badiénou gokh » font des efforts pour accompagner les populations, qui n’ont pas encore reçu les vivres de la Covid-19, bien stockés dans la localité.



