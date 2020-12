Covid-19 : Aliou Sall plaide la reprise des activités culturelles

Les associations sportives et culturelles qui revendiquent la levée des mesures restrictives établies par le Ministère de l’Intérieur peuvent compter sur le soutien de Aliou Sall. Invité de l’émission ‘’Grand jury’’ sur la Rfm, le président de l’Association des maires de Dakar a plaidé pour la reprise des activités culturelles.



Il dit être tout à fait d’accord avec les revendications des associations sportives et culturelles sur la levée de ces mesures.



« Je ne suis pas d’accord qu’on revienne à des formes de restriction comme avant, parce que ça va être terrible du point de vue économique. Je comprends les acteurs sportifs et culturels et je suis pour la levée. Je suis aussi pour une prise de conscience de tous les acteurs pour que les mesures-barrières soient strictement respectées où que l’on soit”, peste le maire de Guédiawaye.







Pour Aliou Sall, on doit apprendre à vivre avec cette pandémie. Donc, on doit vivre avec ces contraintes-là. Par contre, si on va vers des restrictions, ça va être une catastrophe.

