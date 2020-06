Covid-19: Le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr renforce les Quais de pêche de Dakar, à hauteur de 5 millions FCfa Rédigé par leral.net le Lundi 15 Juin 2020 à 11:55 | | 0 commentaire(s)|

Le Ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr a renforcé les Quais de pêche de Dakar avec un appui de 5 millions FCfa. L’initiative renforce ces structures dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Les acteurs de la pêche ont décidé d’utiliser cet argent pour l’achat de gels, de masques etc, pour freiner la propagation du virus, surtout avec les cas communautaires.



« La rencontre d’aujourd’hui, est aussi, importante pour nous. L’attribution nous a trouvés dans le respect de coutumes. J’ai senti le soutien de la communauté lébou. Et, je vous demande de poursuivre le combat contre la Covid-19. Nous avons une stratégie d’adaptation pour sauver l’économie nationale. Il faut une adaptation par rapport à la pression économique pour freiner le virus, mais, développer l’économie », a rappelé le Ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr.



