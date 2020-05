Covid-19 : Le Réseau des Villes et Communes Vertes et Ecologiques du Sénégal apporte sa contribution symbolique Rédigé par leral.net le Mardi 12 Mai 2020 à 18:09 | | 0 commentaire(s)| Covid-19 : Le Réseau des Villes et Communes Vertes et Ecologiques du Sénégal apporte sa contribution Symbolique, 1 million de francs CFA décaissé.



Le Réseau des Villes et Communes Vertes et Écologiques du Sénégal a répondu à l’appel du Chef de l’Etat dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Représenté par le Maire de Ndiob Mr Oumar Ba, Président du réseau, le maire de Latmingue Dr Macoumba Diouf, Vice-Président, le maire de Gagnick Mr Malick Ndiaye, Vice-président, le maire de Ross Bethio Mr Amadou Becaye Diop et, Trésorier General, le réseau a remis ce mardi 11 mai 2020 une enveloppe d’un million de franc CFA au ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires Monsieur Oumar Gueye. Cette contribution symbolique hautement appréciée par leur ministre de tutelle, va être remis par ce dernier à son collègue des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo.













