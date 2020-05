Covid-19: Le Sénégal en est à son 21e décès

Le nombre décès s’accroît au Sénégal. Deux décès supplémentaires, liés au Covid-19 ont été enregistrés. Ce qui porte à 21, le nombre total de décès confirmés depuis l’apparition de la maladie dans le pays.



D’après les informations, le premier est âgé de 75 ans, habitant à Touba, décédé hier-mardi 12 mai à son arrivée au SAMU de l’hôpital Matlaboul Fawzayni. Egalement, le second homme, âgé de 75 ans et résidant à Ngor, est décédé ce mercredi 13 mai 2020, à 3h 10, au centre Cuomo de l’hôpital Fann.



